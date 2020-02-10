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Çelik: "(İdlib'de) Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir.
10 dakika önce
Çelik: "(İdlib'de) Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:20 Kaynak: AA
Çelik: "( İdlib'de) Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir."
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