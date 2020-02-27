Çelik: "İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır' - Son Dakika

Çelik: "İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Çelik: İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:57 Kaynak: AA
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