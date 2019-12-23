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Çelik: "(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor.
6 saat önce
Çelik: "(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Çelik: "(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz."
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