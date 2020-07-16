Çelik ihracatçıları ABD'den "ek vergi zararını" isteyecek - Son Dakika

Çelik ihracatçıları ABD'den "ek vergi zararını" isteyecek

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı; zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı; zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi.

Trump, Mart 2018'de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim gereksinmelerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirmişti.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Trump daha sonra Ağustos ayında Türkiye'den çelik ithalatında vergileri yüzde 50'ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

ÇİB Başkanı Aslan, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararını şöyle değerlendirdi:

"Trump'ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye'ye uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı.

"ABD Başkanı, mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı.

"İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı.

"İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak sonunda yerini buldu.

"Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz.

"Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız."

Türkiye'nin 2017'de toplam çelik ihracatının yüzde 15'i ABD'ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3.0 düzeyinde bulunuyor.

ABD hali hazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada'ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.

ÇİB Başkanı Adnan Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu ifade etti ve ekledi: "Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018'de 8.5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi."


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Adnan Aslan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çelik ihracatçıları ABD'den 'ek vergi zararını' isteyecek - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 17:02 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
17:02
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:36:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik ihracatçıları ABD'den "ek vergi zararını" isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]