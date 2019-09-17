Çelik ihracatçıları Almanya'ya çıkarma yapacak

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Almanya'nın Düsseldorf kentine, SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı ile eş zamanlı olarak sektörel ticaret heyeti düzenleyecek.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük altıncı çelik ihracatçısı Türkiye, Almanya çıkarmasına hazırlanıyor.

Birlik, 22-24 Eylül'de gerçekleştirilecek SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı'yla eş zamanlı olarak Almanya'ya sektörel ticaret heyeti düzenleyecek. Söz konusu heyete, 30 firmadan 46 kişi katılacak.

Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren organizasyonlardan biri olan konferansta, çelik piyasalarındaki son gelişmeler masaya yatırılacak. Konferans kapsamında Türk çelik ihracatçıları da dünyanın önde gelen ithalatçıları ve ham madde tedarikçileriyle buluşacak, yapacakları birebir görüşmelerle yeni iş bağlantısı imkanları yakalayacak.

Organizasyona 42 farklı ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, Almanya'da düzenlenecek etkinliğin Türk çelik sektörü açısından önemli bir buluşma olacağını vurgulayarak, üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türk çelik sektörünün dünyanın çok farklı yerlerinden gelecek temsilcilerle bir arada olacağını belirten Aslan, "Etkinliğin yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma açısından büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.