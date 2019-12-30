Çelik İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödülleri" - Son Dakika
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Çelik İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödülleri"

6 saat önce

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 2018 yılı Çelik İhracatının Yıldızları Ödülleri'ne ödül almaya hak kazanan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi firmalar bir araya geldi.

Çelik İhracatçıları Birliği

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 2018 yılı Çelik İhracatının Yıldızları Ödülleri'ne ödül almaya hak kazanan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi firmalar bir araya geldi.

Toplamda 16 kategorideki 48 ödülün 21'ini, ÇİB'in Yönetim ve Denetim Kurulu'na üye firmalar ile grup şirketleri aldı. Yönetim ve Denetim Kurulu firmalarının içinden 10 firma toplamda 14 ödül sahibi olurken, grup şirketlerinden altı firma da yedi ödül aldı. Böylece Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri toplamda 16 kategoriden 48 ödülün 21'inin sahibi oldu.

Ödül alan firmaları tebrik eden ÇİB Başkanı Adnan Aslan, çelik ihracatını artırmak için yeni pazar arayışlarına devam edeceklerini ve Türk çeliğini tüm dünyaya ulaştıracaklarını söyledi.

Aslan, dünyadaki tüm korumacılık önlemlerine karşın sektörün yoluna devam ettiğini söyledi. Pazar çeşitlendirmesine çok önem verdiklerini ve devamlı yeni pazar arayışları içerisinde olduklarına işaret eden Aslan, özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelerle ihracat yelpazesini genişlettiklerini belirtti. (Fotoğraflı)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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