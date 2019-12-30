Çelik İhracatçıları Birliği üyelerine 21 ödül - Son Dakika

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 2018 yılı Çelik İhracatının Yıldızları Ödülleri'ni kazananlara ödüllerini takdim etti.



Toplamda 16 kategorideki 48 ödülün 21'ini, ÇİB'in Yönetim ve Denetim Kurulu'na üye firmalar ile grup şirketleri aldı. Ödül alan firmaları tebrik eden ÇİB Başkanı Adnan Aslan, çelik ihracatını artırmak için yeni pazar arayışlarına devam edeceklerini ve Türk çeliğini tüm dünyaya ulaştıracaklarını söyledi.



Yönetim ve Denetim Kurulu firmalarının içinden 10 firma toplamda 14 ödül sahibi olurken, grup şirketlerinden 6 firma da 7 ödül aldı. Böylece Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri toplamda 16 kategoriden 48 ödülün 21'inin sahibi oldu.



Ödül töreninde bir konuşma yapan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, dünyadaki tüm korumacılık önlemlerine karşın sektörün yoluna devam ettiğini söyledi. Pazar çeşitlendirmesine çok önem verdiklerini ve devamlı yeni pazar arayışları içerisinde olduklarına işaret eden Aslan, özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelerle ihracat yelpazesini genişlettiklerini kaydetti. Ödül alan firmaları tebrik eden Aslan, tüm korumacılık duvarlarına karşın Türk çeliğini dünyanın her tarafında tanıtılması yönünde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - İSTANBUL