Çelik ihracatının yıldızı Kibar Grubu'na 3 ödül - Son Dakika
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Çelik ihracatının yıldızı Kibar Grubu'na 3 ödül

6 saat önce

Çelik sektörü geçen yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı.

Çelik ihracatının yıldızı Kibar Grubu'na 3 ödül, System.String[]

Çelik sektörü geçen yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren ve en çok ihracat yapan şirketler, Çelik İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirildi. Kibar Holding grup şirketleri Posco Assan, Kibar Dış Ticaret ve Assan Panel ihracat performansları dolayısıyla ödüle layık görüldü.


Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelini artırmak amacıyla faaliyet gösteren Çelik İhracatçıları Birliği, sektörde en çok ihracata imza atan şirketlere ödüllerini verdi.


Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Posco Assan, paslanmaz çelik ihracatı kategorisinde birinci oldu. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ödülü Posco Assan CAO'su Ufuk Özdemir'e takdim etti. Kibar Dış Ticaret ise 2018 yılı performansıyla profil ihracatı kategorisinde en çok ihracata imza atan ikinci şirket oldu. Kibar Dış Ticaret adına ödülü şirketin Ticaret Direktörü Nezih Kırımlı aldı.


Organizasyon kapsamında ödül alan bir diğer Kibar Grubu şirketi Assan Panel ise inşaat aksamı kategorisinde üçüncülük elde etti. Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, ödülü Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'dan aldı. - İSTANBUL

Assan Alüminyum, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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