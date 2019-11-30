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Çelik ihracatının yıldızlarına ödül

6 saat önce

Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı.

Çelik ihracatının yıldızlarına ödül, System.String[]

Geçtiğimiz yıl 15,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektöründe ihracatın yıldızları ödüllerini aldı.


Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, engellere rağmen Türk çelik sektörünün yoluna devam ettiğini söyledi.


2018 yılında 16 farklı ürün kategorisinde ilk üçe giren 39 firma yer aldı.


Çelik sektörünün yurtdışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Aslan, "2019 yılını geçen seneye yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz" dedi. Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektörünün başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda kayıp yaşamasına karşın yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi ettiğini belirten Aslan, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar tüm bölgelere Türk çeliğini ulaştırdıklarını söyledi. Aslan, "İhracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmesi için sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirecek ve Türk çeliğini dünyanın her tarafında tanıtılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Korumacılık duvarlarına karşın üstün çaba ve gayretleriyle başarılı bir ihracat performansı sergileyen tüm firmalarımızı tebrik ederim" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Adnan Aslan, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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