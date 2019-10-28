Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:23 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (10)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İkinci Yargı Paketi) Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız"
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir terör örgütü lideri öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi çelişkidir AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge açıklaması: Pozitif yaklaşımımız sürüyor Davutoğlu'ndan yeni parti hamlesi: Konya ekibine "İl başkanlığı için bina bakın" talimatı verdi CHP'li Gökhan Günaydın, İBB şirketinde yönetim kurulu başkanlığına getirildi