Son Dakika › Politika › Çelik: '(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse... - Son Dakika
Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse...
6 saat önce
Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse Fetullahçı Terör Örgütü'nün yanına yazamaz."
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse Fetullahçı Terör Örgütü'nün yanına yazamaz."
Son Dakika Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti, İlker Başbuğ için harekete geçiyor AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı