Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: '(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse... - Son Dakika

Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse...

6 saat önce

Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse Fetullahçı Terör Örgütü'nün yanına yazamaz."

Çelik:

Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse Fetullahçı Terör Örgütü'nün yanına yazamaz."

İlker Başbuğ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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