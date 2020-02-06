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Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle...
6 saat önce
Çelik: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:00 Kaynak: AA
Çelik: "( İlker Başbuğ'un açıklamaları) TBMM'nin yasama iradesine, Anayasa'nın 83. maddesiyle dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye bir saldırıdır."
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