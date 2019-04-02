Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Anıtkabir Defterinin Böylesi Bir İstismar...
28 dakika önce
Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Anıtkabir Defterinin böylesi bir istismar için kullanılması, saygısız bir davranış olmuştur"
Çelik: "( İmamoğlu
'nun İBB
Başkanı sıfatını kullanması) Anıtkabir
Defterinin böylesi bir istismar için kullanılması, saygısız bir davranış olmuştur"
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:29 Kaynak: AA
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