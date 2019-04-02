Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Anıtkabir Defterinin Böylesi Bir İstismar...

Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Anıtkabir Defterinin Böylesi Bir İstismar...

28 dakika önce

Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Anıtkabir Defterinin böylesi bir istismar için kullanılması, saygısız bir davranış olmuştur"

Çelik:
Çelik: "( İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Anıtkabir Defterinin böylesi bir istismar için kullanılması, saygısız bir davranış olmuştur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:29 Kaynak: AA

Anıtkabir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 22:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İmamoğlu'nun İbb Başkanı Sıfatını Kullanması) Anıtkabir Defterinin Böylesi Bir İstismar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]