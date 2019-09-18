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Çelik'in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Eylül Gaziler Gününü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çelik'in 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Eylül Gaziler Gününü nedeniyle mesaj yayımladı.


Şehitlik ve gaziliğin "Vatan sevgisi imandandır." hadisi şerifini en kalbi derinliklerine kadar yaşayan toplumumuzun inancı, geleneği ve göreneği arasında yer alan en değerli mertebe olduğunu vurgulayan Fehmi Çelik, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu toprakların, gazilerimizin kahramanlıklarıyla destanlaştığını söyledi.


Fehmi Çelik yayımladığı mesajında, "Canından vazgeçerek vatan toprağı uğruna mücadele gösterirken şehit ve gazilik mertebesine erişmiş vatan evlatlarının hakkının ödenemeyeceğini, 1000 yıllık tarihsel sürecimizde onlarca devlet kurup, yüzlerce devleti binlerce savaşta yenilgiye uğratmış bir neslin evlatları olarak defalarca bu topraklarda tüm dünyaya tasdik eder nitelikte toprak bütünlüğümüzün ne kadar kıymetli olduğunu Aziz milletimizin şanıyla ortaya koyduğumuz aşikardır. Aziz milletimiz 15 Temmuz 2016 yılı hain FETÖ darbe girişiminde tüm dünyaya boyunduruk altında kalmayı kabul etmediğini, yeri geldiğinde şehitlik ve gazilik mertebesi için canını ortaya koyacağını bir kez daha göstermiştir.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunu hakkıyla yerine getirme bilinciyle, şehit yakınlarımız ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.


Mukaddesatları uğruna canlarını ortaya koyarak aziz vatanımızı bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, ebedi aleme irtihal etmiş gazilerimize Rabbimden rahmet diliyorum.


Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fehmi Çelik, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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