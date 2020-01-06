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Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını...
6 saat önce
Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir"
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