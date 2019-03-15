Çelik: "İslam Düşmanlığı Sadece Müslümanlar İçin Değil Tüm İnsanlık İçin Tehdittir.

Çelik: "İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir.

Çelik: "İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermelidir."

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