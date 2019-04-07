Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İsrail Başbakanı'nın Sözleri) Bütün Bir Orta Doğu'yu Ateşe Verecek, Bütün Bir Dünyayı...

Çelik: "(İsrail Başbakanı'nın Sözleri) Bütün Bir Orta Doğu'yu Ateşe Verecek, Bütün Bir Dünyayı...

49 dakika önce

Çelik: "(İsrail Başbakanı'nın sözleri) Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi.

Çelik:
Çelik: " (İsrail Başbakanı'nın sözleri) Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:11 Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel
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