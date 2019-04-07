Çelik: "(İsrail Başbakanı'nın Sözleri) Bütün Bir Orta Doğu'yu Ateşe Verecek, Bütün Bir Dünyayı...
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Çelik: "(İsrail Başbakanı'nın sözleri) Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi.
Çelik: " (İsrail
Başbakanı'nın sözleri) Bütün bir Orta Doğu
'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir"
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:11 Kaynak: AA
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