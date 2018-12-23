Çelik: "İsrail'de Hakkında Yürütülen Soruşturmalarda Dolandırıcılıkla Suçlanan Binyamin Netanyahu,...
3 saat önce
Çelik: "İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor.
Çelik: "İsrail'de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:10 Kaynak: AA
Erdoğan'ın "Sen İsrail'deki Yahudi Değilsin" Sözlerine Netanyahu'dan Küstah Cevap: Çocuk Katleden Bize Vaaz Vermesin
Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi