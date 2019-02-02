Çelik: "İsrail'in Adımı Yeni Saldırganlıkların Planlandığını Gösteriyor.
13 dakika önce
Çelik: "İsrail'in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor.
Çelik: "İsrail'in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil'deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:54 Kaynak: AA
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