Son Dakika Haberleri: Çelik: "İsrail'in Adımı Yeni Saldırganlıkların Planlandığını Gösteriyor.

Çelik: "İsrail'in Adımı Yeni Saldırganlıkların Planlandığını Gösteriyor.

13 dakika önce

Çelik: "İsrail'in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor.

Çelik:
Çelik: "İsrail'in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil'deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:54 Kaynak: AA

Politika
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