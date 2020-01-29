Son Dakika › Politika › Çelik: 'İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması... - Son Dakika
Çelik: "İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması...
6 saat önce
Çelik: "İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Çelik: " İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir."
Son Dakika Netanyahu: "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldık" Davutoğlu'ndan ABD'nin skandal Kudüs kararına sert tepki: Asla kabul edilemez Son dakika: Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi