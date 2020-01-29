Çelik: "İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: 'İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması... - Son Dakika

Çelik: "İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması...

6 saat önce

Çelik: "İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir.

Çelik:

Çelik: " İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir."

İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netanyahu: "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması için ABD'den onay aldık"
Davutoğlu'ndan ABD'nin skandal Kudüs kararına sert tepki: Asla kabul edilemez Son dakika: Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]