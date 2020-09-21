Çelik, "İşsizlik, çalışanlar üzerinde sopa olarak kullanılmamalı" - Son Dakika

Çelik, "İşsizlik, çalışanlar üzerinde sopa olarak kullanılmamalı"

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, işsizliğin çalışanlar üzerinde sopa olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Çelik,

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, işsizliğin çalışanlar üzerinde sopa olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, "Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak yetkimiz çıkan işyerleri ile görüşmelerimiz başladı. 696 KHK ile kadroya geçen üyelerimizin Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen toplu iş sözleşmeleri 30 Haziran 2020 tarihinde son bulmasıyla yeni toplu iş sözleşme yapmak için Çalışma Bakanlığı yetki müracaatlarımız olmuştu. Bu bağlamda 12 işyerimizle toplu iş sözleşmelerini bitirerek üyelerimizin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmayı başardık. Fakat bazı işverenler işsizliği bahane ederek hem işçinin üzerinde baskı yapıyorlar hem de toplu iş sözleşme masalarında bunu sırtımızda sopa olarak kullanıyorlar." dedi.

İşsizliğin küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Çelik, "Bilindiği gibi covid 19 nedeniyle tüm dünyada ekonomik kriz baş gösterdi. Bizim ülkemizde bundan azda olsa etkilendi fakat temizlik ve hizmet birimlerinde çalışan üyelerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başında çalışmaya devam ediyorlar. Hatta 6 aydır hafta tatili bile kullanamayan üyelerimiz var. Artık işverenlerimizde üyelerimizin bu fedakarca çalışmalarını görüp taşın altına ellerini koymaları gerekmektedir" ifadesinde bulundu

696 KHK ile kadroya geçen çalışanların Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeyle 2 yıl içerisinde enflasyon oranı altında çok büyük hak kayıpları yaşandığını belirten Çelik işverenlerin artık gece gündüz çalışanları görmeleri gerektiğini yaşanan hak kayıplarının da toplu iş sözleşme masalarında çözülmesi gerektiğinin altını çizerek " İşverenlerin artık üyelerimizin fedakarca gece gündüz demeden çalışmalarını görüp işsizliği de bahane etmeden isteklerimizi makul oranda vermeleri gerekmektedir. Fedakarlık fedakarlık ne yapalım Pazartesi ve Cuma günleri oruç mu tutalım demeden işsizliği ve genel olarak hizmetlere yapılan harcamaları bahane etmeden toplu iş sözleşme masalarında üyelerimizin mağduriyetleri giderilmesi gerekmektedir "dedi. - KAYSERİ

Kanun Hükmünde Kararname, Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelik, 'İşsizlik, çalışanlar üzerinde sopa olarak kullanılmamalı' - Son Dakika

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