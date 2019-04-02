Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İstanbul'da Seçim Sonuçlarına İtiraz) CHP Adayının, 'Bu Süreç Derhal Durdurulsun'...

Çelik: "(İstanbul'da Seçim Sonuçlarına İtiraz) CHP Adayının, 'Bu Süreç Derhal Durdurulsun'...

42 dakika önce

Çelik: "(İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz) CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir?

Çelik:
Çelik: "( İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz) CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel
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