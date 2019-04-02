Çelik: "(İstanbul'da Seçim Sonuçlarına İtiraz) CHP Adayının, 'Bu Süreç Derhal Durdurulsun'...
42 dakika önce
Çelik: "(İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz) CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir?
Çelik: "( İstanbul
'da seçim sonuçlarına itiraz) CHP
adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:18 Kaynak: AA
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