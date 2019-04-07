Çelik: "(İstanbul'daki Seçim Sonucu) İkide Bir 'Biz Kazandık' Diyorlar.
47 dakika önce
Çelik: "(İstanbul'daki seçim sonucu) İkide bir 'biz kazandık' diyorlar.
Çelik: "( İstanbul
'daki seçim sonucu) İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?"
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:12 Kaynak: AA
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