Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Başvurduğumuz Yollardan Hiçbirisi Bugün İcat Edilmiş Yollar Değildir.

Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Başvurduğumuz Yollardan Hiçbirisi Bugün İcat Edilmiş Yollar Değildir.

1 saat önce

Çelik: "(İstanbul seçimleri) Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir.

Çelik:
Çelik: "(İstanbul seçimleri) Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Manken Didem Soydan ve Oyuncu Gonca Vuslateri Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Başvurduğumuz Yollardan Hiçbirisi Bugün İcat Edilmiş Yollar Değildir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]