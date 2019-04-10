Çelik: "(İstanbul Seçimleri) Başvurduğumuz Yollardan Hiçbirisi Bugün İcat Edilmiş Yollar Değildir.
1 saat önce
Çelik: "(İstanbul seçimleri) Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir.
Çelik: "(İstanbul seçimleri) Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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