Son Dakika Haberleri: Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

20 dakika önce

Meşru bir sürecin işlediğinin altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sürece herkes saygı duymalıdır.

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı, System.String[]
Meşru bir sürecin işlediğinin altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:06 

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti, Ekonomi
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