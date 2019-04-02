Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı
20 dakika önce
Meşru bir sürecin işlediğinin altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sürece herkes saygı duymalıdır.
Meşru bir sürecin işlediğinin altını çizen AK Parti
Sözcüsü Çelik, "Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu
, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:06
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