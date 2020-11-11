'Çelik Kafes' operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

'Çelik Kafes' operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı

11.11.2020 03:43
'Çelik Kafes' operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı, System.String[]

'Çelik Kafes' operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı 400 jandarmanın katılımıyla 50 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ek gözaltılar Jandarmanın 3 saatlik nefes kesen operasyonuyla yakalandı " Benim haklarım var" dedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde İl Jandarma KOM ve İlçe Jandarma...

'Çelik Kafes' operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı

400 jandarmanın katılımıyla 50 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ek gözaltılar

Jandarmanın 3 saatlik nefes kesen operasyonuyla yakalandı " Benim haklarım var" dedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde İl Jandarma KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ve 50 kişinin gözaltına alındığı 'Çelik Kafes' operasyonu kapsamında aralarında 1 kadınında bulunduğu 11 kişi daha yakalanıp tutuklandı. Jandarma ekiplerini görünce otomobille kaçan Sedat Ç., 3 saatlik kovalamacanın ardından yakalanırken, "Beni niye takip ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Benim haklarım var, avukat istiyorum, avukat gelmeden bir yere gitmem" dedi.

Manavgat ilçesinde 400 personelin katılımıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idaresinde gerçekleştirilen, 50 kişinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 44 kişiden 43'ünün tutuklandığı 'Çelik Kafes' operasyonunda 11 şüpheli kişi daha yakalandı.

Operasyonun devamı kapsamında 1 Kasım da yakalanamayan ya da tutuklanan şüphelilerin ifadeleri sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için jandarma tarafından çalışma gerçekleştirildi. Hafta içerisinde ayrı ayrı günlerde yakalanan 6 şüpheli daha tutuklanırken, dün gece de 1'i kadın 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 'Çılgın Sedat' lakaplı Sedat Ç. 'nin jandarma ekiplerini görünce otomobille kaçtığı, 3 saatlik nefesleri kesen kovalamacanın ardından jandarma ekipleri tarafından otomobilinin önü kesilerek yakalandığı bildirildi. Sedat Ç.'nin kendisini yakalayan jandarmalara "Beni niye takip ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Benim haklarım var, avukat istiyorum, avukat gelmeden bir yere gitmem" dediği bildirildi. Sedat Ç., jandarma tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulamalarının ardından tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Ali D., Ali T., Sedat Ç., Hilal A. ve Hacı Ö. E. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Zahit Şeyhanoğulları, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çelik Kafes' operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı - Son Dakika


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