'Çelik kafes' operasyonunda tutuklu sayısı 54'e yükseldi - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 1 Kasım'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'çelik kafes' operasyonu kapsamında 11 şüpheli daha tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 54'e yükseldi. Dün gece düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan, 'Çılgın Sedat' lakaplı Sedat Çetin, jandarma tarafından 3 saatlik takip ve kovalamacanın ardından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından 1 Kasım Pazar günü komando timleri dahil 400 kişilik personelin katıldığı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun sevk ve idare ettiği 'çelik kafes' operasyonunda yakalanan 44 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hamile olduğu için serbest bırakıldı. Operasyonun devamı kapsamında o gün yakalanamayan ve tutuklanan şüphelilerin ifadeleriyle yeni tespit edilen şüphelilerin yakalanması için jandarma çalışmalarını sürdürdü. Geçen hafta içinde ayrı ayrı günlerde yakalanan 6 şüpheli tutuklanırken, dün gece düzenlenen operasyonda ise 1'i kadın 5 şüpheli daha yakalandı.

'ÇILGIN SEDAT'TAN İLGİNÇ TEPKİŞüphelilerden 'Çılgın Sedat' lakabıyla tanınan Sedat Çetin, kendisini yakalamaya gelen jandarma ekiplerini görünce otomobille kaçtı. Manavgat ve turizm bölgesindeki mahallelerde 3 saatlik kovalamacanın ardından jandarma ekipleri tarafından otomobilinin önü kesilerek yakalanan Sedat Çetin, "Beni niye takip ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ben terörist miyim? Benim haklarım var, avukat istiyorum, avukat gelmeden bir yere gitmem" dedi. Sedat Çetin, jandarma tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü.TUTUKLU SAYISI 54 OLDU

Son operasyonda yakalanan 5 şüpheli, bugün jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından 5 şüpheli 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan sulh ceza hakimliğinde ifade verdi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan 5 şüpheli tutuklandı. Bunlarla birlikte operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 54'e yükseldi.