"Çelik Kanatlar" Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla Hatay'da uçuş yaptı - Son Dakika

Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından düzenlenen 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü programları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" akrobasi timleri helikopterle uçuş yaptı.

İSTE Merkez Kampüste yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu, öğrencilerin beğenisini aldı.

Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, burada yaptığı konuşmada, "Çelik Kanatlar"ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversite olarak ilgili fakülte ve bölümlerle havacılık faaliyetlerine katkı sunmak istediklerini dile getiren Depci, havacılığa gönül verenlerin gününü kutladı.

Gösteri uçuşunun ardından öğrenci ve akademisyenler gösteri ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.