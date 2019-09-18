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Çelik kanatların gösterisi büyüledi

1 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar etkinliğin ikinci gününde de beğeniyle seyretti.

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar etkinliğin ikinci gününde de beğeniyle seyretti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanında nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

SoloTürk ile dünyanın en iyi savaş uçağı olarak nitelendirilen Rus yapımı SU-35'in gösterileri ilgiyle izlendi. SoloTürk'ü büyük bir coşkuyla izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makinalarıyla gösteri anını ölümsüzleştirdi.

Hareket ettikten sonra 5 saniye içinde havalanan SU-35'in gösterisi sırasında ise izleyiciler nefeslerini tuttu. Havada belli bir süre sabit kalabilme ve dik durabilme kabiliyetine sahip olan SU-35, festivalin en ilgi çekici gösterilerinden biri oldu.

Etkinlikler kapsamında Rus yapımı yolcu uçağı MC21, Red Bull, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Hava Kurumu'nun gösteri uçuşlarını da katılımcılar ilgiyle izledi.

Türk Hava Kurumu uçakları yangın söndürme tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri kurtarma tatbikatı yaptı.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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