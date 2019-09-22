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Çelik kanatların gösterisi büyüledi

33 dakika önce

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar etkinliğin son gününde büyük bir ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, son gününde de nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.

SoloTürk ile Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul'un en çok merak edilen gösterilerinin başında yer aldı.

SoloTürk ve Türk Yıldızları'nı büyük bir coşkuyla izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makinalarıyla gösteri anını ölümsüzleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Atak helikopteri, Hürkuş'un gösteri uçuşlarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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