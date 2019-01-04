Son Dakika Haberleri: Çelik Kapı İmalathanesinde Yangın, Hasara Yol Açtı

Çelik Kapı İmalathanesinde Yangın, Hasara Yol Açtı

1 saat önce

HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Çelik Kapı İmalathanesinde Yangın, Hasara Yol Açtı, System.String[]
HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir çelik kapı imalathanesinde çıktı. İmalatheneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri, maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmek için çalışma başlattı. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:45 Kaynak: DHA

İtfaiye, Hatay, Güncel
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