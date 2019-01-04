Çelik Kapı İmalathanesinde Yangın, Hasara Yol Açtı
1 saat önce
HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya
ilçesi Güzelburç
Mahallesi'ndeki bir çelik kapı imalathanesinde çıktı. İmalatheneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye
erleri, maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmek için çalışma başlattı. - Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:45 Kaynak: DHA
6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü