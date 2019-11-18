Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz...
Son Dakika Güncel Çelik: '(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz... - Son Dakika

Çelik: "(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz...

6 saat önce

Çelik: "(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur.

Çelik:

Çelik: "( Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur."

Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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