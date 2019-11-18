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Çelik: "(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz...
6 saat önce
Çelik: "(Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Çelik: "( Karaköy'deki başörtülü kadına saldırı) Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, ona müdahale etmeye, kılık kıyafetinden dolayı onu incitmeye hakkı yoktur."
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