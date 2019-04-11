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Çelik Kasa Çetesi, 'Sağdıç Ne Ettin' Operasyonuyla Çökertildi

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR ve Mersin'de, çelik kasaları açarak, 490 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen organize suç çetesi, polisin çalışmasıyla çökertildi.

Çelik Kasa Çetesi, 'Sağdıç Ne Ettin' Operasyonuyla Çökertildi, System.String[]
AFYONKARAHİSAR ve Mersin'de, çelik kasaları açarak, 490 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen organize suç çetesi, polisin çalışmasıyla çökertildi. 187 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tek tek tespit edilen 12 şüpheliden 11'i; Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 'Sağdıç ne ettin' operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 firari ise aranıyor.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 27 Ocak'ta, Ö.K.'nin evindeki çelik kasada bulunan yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin organize suç çetesi olduğu, genellikle ev ve iş yerlerindeki çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlendi. Şüphelilerin, daha önce Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan adresteki çelik kasadan toplam 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası, 31 Mart'ta ise Afyonkarahisar'da B.T.'nin iş yerindeki çelik kasadan yaklaşık 90 bin liralık hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıkarıldı. 24 noktadaki 57 kameradan alınan 187 saatlik görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, şüphelilerin bir kısmının İstanbul'da, bir kısmının da Ankara'da olduğunu tespit etti.

BİRBİRLERİNE 'SAĞDIÇ' DİYORLARMIŞ

Takibe aldıkları şüphelilerin, telefon görüşmelerinde, birbirlerine 'sağdıç' diye seslendiğini belirleyen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Sağdıç ne ettin' adı verilen operasyon için harekete geçti. Operasyon kapsamında, 1 Nisan Pazartesi günü, Ankara'da Ş.S., Z.A., F.G. ve O.A. yakalanarak, Afyonkarahisar'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için  İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Nisan'da yaptığı ortak operasyonda ise A.O., H.G., E.P. ve M.G. de İstanbul'da yakalanıp, Afyonkarahisar'a getirildi. Bu şüphelilere yardımcı olduğu ve ortak hareket ettiği tespit edilen Y.Ş., A.T. ve N.A. ise Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Son operasyonda yakalanan 7 kişi ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. N.A. ve A.T., serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullandığı çeşitli malzemeler de ele geçirilirken, olaylara karıştığı belirlenen Z.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:36 Kaynak: DHA
Mersin, Afyon, Güncel
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