"Çelik kasa" hırsızı tutuklandı

Sakarya'da bir iş yerindeki çelik kasadan para çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir iş yerinden çelik kasanın kesilerek içindeki 110 bin liranın çalınmasının ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Olayın şüphelisi olarak tespit edilen S.S'nin (21) Karasu ilçesindeki bir apartta kaldığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Çalınan paranın Kocaeli'deki bir samanlığa sakladığını belirleyen ekipler, parayı sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının yüzü maskeli şekilde çelik kasanın olduğu odaya girdiği, spiral makinesini kullanarak kasayı kesmeye çalıştığı anlar kaydedildi.