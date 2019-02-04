Çelik Kasa Hırsızları Kamerada
54 dakika önce
Çelik kasa hırsızları kamerada Yirmi dakikada hem kapı kırdılar hem de çelik kasayı patlattılarADIYAMAN - Adıyaman'da, gece geç saatlerde bir markete giren 2 şahıs, burada bulunan çelik kasayı 20 dakika içerisinde açtıktan sonra 20 bin TL para ile kayıplara karıştı.
Çelik kasa hırsızları kamerada
Yirmi dakikada hem kapı kırdılar hem de çelik kasayı patlattılar
ADIYAMAN - Adıyaman
'da, gece geç saatlerde bir markete giren 2 şahıs, burada bulunan çelik kasayı 20 dakika içerisinde açtıktan sonra 20 bin TL para ile kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis
Mahallesinde bulunan İsmail F.'ye ait marketin gece geç saatlerde kapısını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz iki şahıs burada bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı. Yanlarında getirdikleri aletlerle yaklaşık 20 dakika içerisinde çelik kasayı delerek açan iki şahıs kasada bulunan 20 bin TL nakit parayı aldı. Yüzleri maskeli her iki şahsın yapmış olduğu soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Her iki şahıs daha sonra aldıkları paralarla geldikleri gibi marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah
saatlerinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile olay yeri inceleme polis ekipleri her iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:37 Kaynak: İHA
Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum
70 Milyon Lira Kazanan Talihli Hala Parasını Almadı! Kaybı 1 Milyon Lirayı Aştı
Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı