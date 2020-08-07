Çelik kasa hırsızları kameralara yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da çelik kasa hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir işyerinde çelik kasanın açılarak içerisindeki 100 bin TL paranın çalınması olayı ile ilgili işyerinde ve şüphelilerin kaçış istikametlerindeki 200'e yakın güvenlik kamerası ve Mobese kayıtlarının incelenmesi neticesinde hırsızlık olayını R.D ile Ö. B isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan araştırma neticesinde işyerinden çalınan paraların bir kısmının şüpheliler tarafından harcandığı belirlenirken, bir kısmının ise şüphelilerin ikametlerinden bulunarak işyeri sahibine teslim edildi.

Şüpheliler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken R.D ile Ö.B isimli şahıslar tutuklanırken, İ.O isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla ilgili çalışmalarının artarak ve titizlikle devam edeceği belirtildi. - ERZURUM