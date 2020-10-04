Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı - Son Dakika

Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı

Polis çelik kasa hırsızlarını yakalamak için 17 kilometrelik güzergahta 172 aşrı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi

BURSA - Bursa'da bir petrol istasyonunun çelik kasasını çalan hırsızlar geceyi geçirmek için kiraladıkları apart dairede yakalandı. Her biri 40'ın üzerinde suç kaydı bulunan hırsızların kaldığı evden yüklü miktarda para, döviz, tabanca ve 2 ayrı araca ait kontak anahtarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki E.Ü.ve M.F.Ü. (38)'ye ait petrol istasyonuna giren kimliği belirsiz hırsızlar, içerisinde 650 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz, nakit para, 2 adet tabanca, 250 adet tabanca fişeğinin bulunduğu çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinin yakınlarında ve çevresinde yapılan güvenlik kamera kayıtları KGYS ve PTS kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 km boyunca 172 adet işyerine kamera görüntüsü izleyerek şüpheli şahısların olay yerine geldikleri aracın plakasını tespit etti. Hırsızlık olayına karışan araçtan yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların olay gecesi bir apart daire kaldıkları belirleyen ekipler kiralık apart daireye yaptıkları baskında olayı gerçekleştiren F.K.ve T.Kisimli 4 kişiyi yakaladı. F.K.'nın 20 adet hırsızlık, 9 adet diğer suçlardan, D.E.P.'nın 32 adet hırsızlık 15 adet diğer suçlardan, M.G.'nin 10 adet hırsızlık, 7 adet diğer suçlardan ve T.K.'nın ise 25 adet hırsızlık, 5 adet diğer suçlardan suç kayıtların olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların kaldığı apartta yapılan aramada 2 Adet tabanca ve 5 adet tabancalara ait fişek 14 bin 900 lira ile 1 adet altın zincir 20 euro döviz ele geçirildi. 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

Öte yandan dün Osmangazi ilçesinde Y.B.(22)'ye ait işyerinden meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayı ile ilgili olarak da araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri

Olay yerinden elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli gördükleri bir aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler hırsızlığın Y.K.isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K.'nın da 7 adet hırsızlık ve 8 adet diğer suçlardan suç kaydının bulunduğu bildirildi. Y.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve müştekiye ait 2 ayrı araca ait kontak anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevkedilen Y.K. tutuklandı.