Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı - Son Dakika

Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı

Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı Polis çelik kasa hırsızlarını yakalamak için 17 kilometrelik güzergahta 172 aşrı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi Bursa'da bir petrol istasyonunun çelik kasasını çalan hırsızlar geceyi geçirmek için kiraladıkları apart...

Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı

Polis çelik kasa hırsızlarını yakalamak için 17 kilometrelik güzergahta 172 aşrı iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi

BURSA - Bursa'da bir petrol istasyonunun çelik kasasını çalan hırsızlar geceyi geçirmek için kiraladıkları apart dairede yakalandı. Her biri 40'ın üzerinde suç kaydı bulunan hırsızların kaldığı evden yüklü miktarda para, döviz, tabanca ve 2 ayrı araca ait kontak anahtarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki E.Ü.ve M.F.Ü. (38)'ye ait petrol istasyonuna giren kimliği belirsiz hırsızlar, içerisinde 650 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz, nakit para, 2 adet tabanca, 250 adet tabanca fişeğinin bulunduğu çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinin yakınlarında ve çevresinde yapılan güvenlik kamera kayıtları KGYS ve PTS kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 17 km boyunca 172 adet işyerine kamera görüntüsü izleyerek şüpheli şahısların olay yerine geldikleri aracın plakasını tespit etti. Hırsızlık olayına karışan araçtan yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların olay gecesi bir apart daire kaldıkları belirleyen ekipler kiralık apart daireye yaptıkları baskında olayı gerçekleştiren F.K.ve T.Kisimli 4 kişiyi yakaladı. F.K.'nın 20 adet hırsızlık, 9 adet diğer suçlardan, D.E.P.'nın 32 adet hırsızlık 15 adet diğer suçlardan, M.G.'nin 10 adet hırsızlık, 7 adet diğer suçlardan ve T.K.'nın ise 25 adet hırsızlık, 5 adet diğer suçlardan suç kayıtların olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların kaldığı apartta yapılan aramada 2 Adet tabanca ve 5 adet tabancalara ait fişek 14 bin 900 lira ile 1 adet altın zincir 20 euro döviz ele geçirildi. 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

Öte yandan dün Osmangazi ilçesinde Y.B.(22)'ye ait işyerinden meydana gelen çelik kasa hırsızlığı olayı ile ilgili olarak da araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri

Olay yerinden elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli gördükleri bir aracın plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler hırsızlığın Y.K.isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K.'nın da 7 adet hırsızlık ve 8 adet diğer suçlardan suç kaydının bulunduğu bildirildi. Y.K.'nın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve müştekiye ait 2 ayrı araca ait kontak anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevkedilen Y.K. tutuklandı.

Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı
Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı
Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı
Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı
Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı
Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor         
23:13
Otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti Otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen 4 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti         
22:16
Kasımpaşa yenilgisi sonrası Fatih Terim'den tepki: Ekonominin kötü gidişatını da bana bağlayabilirler Kasımpaşa yenilgisi sonrası Fatih Terim'den tepki: Ekonominin kötü gidişatını da bana bağlayabilirler         
22:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş         
20:01
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi         
13:42
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 00:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik kasa hırsızları kiralık apart dairede yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei