Çelik kasa hırsızları polisin takibi sonucu yakalandı - Son Dakika

Çelik kasa hırsızları polisin takibi sonucu yakalandı

Suçluları tespit etmek için 32 iş yerine ait güvenlik kameralarından 480 saatlik görüntü izlendi

25 bin TL çaldılar otomobil ve telefon aldılar

ERZURUM - Erzurum'da çelik kasayı spiralle keserek 25 bin TL hırsızlık yapan 2 şüpheli polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Polis, 32 işyerinde bulunan güvenlik kameralarından 480 saatlik görüntüyü izleyerek zanlılara ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir iş yerinin duvarının balyoz ile kırılarak içerde bulunan çelik kasanın spiralle kesilmek suretiyle 25 bin TL paranın çalınması olayı ile ilgili, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı iş yerinin 480 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek hırsızlık olayının failleri O.A ve B.K isimli şahıslar tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin çalmış oldukları paranın bir kısmı, ile satın aldıkları 1994 model beyaz renkli Tofaş marka otomobil ve 2 adet akıllı cep telefonuyla birlikte yakalandı.

Şüpheli O.A ve B.K sevk edildikleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.