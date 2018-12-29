Çelik Kasa Hırsızları Yakalandı - Tekirdağ

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde çelik kaza hırsızlığına karıştıkları tespit edilen 4 zanlı İstanbul
'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazi Osman Paşa
Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bir iş yerindeki çelik kasa çalındı.
İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti.
Yapılan teknik takip sonucu İstanbul'un Sultangazi
ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.