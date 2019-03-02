Son Dakika Haberleri: Çelik Kasa Hırsızlarına 2 İlde Operasyon: 10 Gözaltı (2)

Çelik Kasa Hırsızlarına 2 İlde Operasyon: 10 Gözaltı (2)

56 dakika önce

AYAĞI ALÇILI ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ ve İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 5 şüpheliden 1'inin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Çelik Kasa Hırsızlarına 2 İlde Operasyon: 10 Gözaltı (2), System.String[]
AYAĞI ALÇILI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ ve İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 5 şüpheliden 1'inin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, polisten kaçmaya çalışırken balkondan atlayan Emrullah Uyar, bacağında alçı ve koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrullah Uyar ile Murat Aksoy tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:58 Kaynak: DHA

Tekirdağ, İstanbul, Güncel
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