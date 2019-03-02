Çelik Kasa Hırsızlarına 2 İlde Operasyon: 10 Gözaltı (2)
56 dakika önce
AYAĞI ALÇILI ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ ve İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 5 şüpheliden 1'inin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
AYAĞI ALÇILI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tekirdağ
ve İstanbul
'da çelik kasa hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltında bulunan 5 şüpheliden 1'inin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, polisten kaçmaya çalışırken balkondan atlayan Emrullah Uyar, bacağında alçı ve koltuk değnekleriyle adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrullah Uyar ile Murat Aksoy tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:58 Kaynak: DHA
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