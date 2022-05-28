Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi - Son Dakika
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Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi

28.05.2022 09:53
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi

Bursa'da çaldıklarını çelik kasayı dere kenarında açmaya çalışan kişilerin durumundan şüphelenen bir vatandaş cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı.

Bursa'da çaldıklarını çelik kasayı dere kenarında açmaya çalışan kişilerin durumundan şüphelenen bir vatandaş cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı. İhbarda bulunan vatandaşın görüntüleri polis ekiplerine vermesinin ardından aynı aracın rengi ve stop lambasından yola çıkan dedektifler, aynı bölgede çelik kasa hırsızlığına karışan kişilerin aynı otomobili kullandığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken aralarından 1'inin ev hapsindeyken firar ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir inşaat malzemesi satan işyerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş dere kenarında şüpheli hareketler yapan 3 kişiden şüphelenerek cep telefonu ile durum kayıt altına aldı. Daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Videoyu inceleyen polis ekipleri, aynı bölgede bir işyerinin çelik kasa hırsızlığına karışan otomobil ile aynı renk ve stop lambasının olduğunu fark etti. Dere yatağına giden polis ekipleri çelik kasadan kalan parçaları ve işyerine ait evraklar buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler otomobilin plakasını tespit etmesinin ardından otomobilin çalıntı kaydı olduğu ve ruhsat sahibinin oğlunun ise hırsızlıktan sabıkası olduğunu tespit etti. Diğer bir şüphelinin ise ev hapsindeyken firar ettiğini tespit eden polis ekipleri 3 şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden 3 şüpheli, çek çek arabası ile inşaat malzemesi satan dükkanın çelik kasasını çalarak bir dere yatağına götürdü. Ardından çeşitli aletler ile kasayı yaklaşık 1 saat sonra açan şüpheliler, kasa içinde bulunan yaklaşık 40 bin lira aldıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi
Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, İnşaat, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi - Son Dakika
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