Çelik kasa satışları arttı

Ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamının satışlarında artış oldu.

Kale Çelik Kasa'dan yapılan açıklamaya göre, çelik kasa satışlarındaki artış trendi, koronavirüs salgınının da etkisiyle devam ediyor.

Bu doğrultuda Kale Çelik Kasa, 2020'nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre çelik kasa satışlarını yüzde 40 artırdı.

Betonlu ve elektronik şifreli kasalara talep arttı

Talep artışı ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamında gerçekleşirken, en büyük talep artışı ise hem evlerde hem de ofislerde kullanılabilen KK600 Tipi 60 cm'lik betonlu kasalarda oldu.

Pandeminin dolaylı etkisiyle tasarruflarını, ziynet eşyalarını ve kıymetli kağıtlarını, evinde saklama yolunu tercih eden tüketiciler, güvenlik sebebiyle betonla ağırlaştırılmış kasaları tercih etti.

Pandemi süresince verilen aradan dolayı iş yeri güvenliğinin artırılması amacıyla ticari para kasalarında da talep artışı yaşandı.

Pandemiyle birlikte yüzeylere teması minimuma indirme bakış açısı, kasa satışlarına da yansıdı. Bu doğrultuda, kullanım kolaylığı ve anahtar taşımama özelliğinin etkisiyle, elektronik şifreli ürünler anahtarlı kasalara göre daha çok talep gördü.