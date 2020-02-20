Çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Antalya'da bir evdeki çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da bir evdeki çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu S.N'nin (30) Fener Mahallesi'ndeki evinde çelik kasada sakladığı 110 bin doların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kiralık otomobille gelerek eve giren şüphelilerin İran uyruklu M.A.Z.P, S.A.Z.P. ve E.M. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin araç, adres ve üst aramalarında 110 bin ABD doları, 350 Kanada doları, 17 bin 235 Türk lirası, üzerinde geçersiz ibaresi bulunan çok sayıda 100 dolarlık banknot ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Fener Mahallesi, Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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