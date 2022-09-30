Çelik kasadan 500 bin liralık hırsızlık yapan kadın yakalandı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, çelik kasadan toplam 500 bin TL değerinde hırsızlık yapan K.D. isimli kadın, polis ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çelik kasa hırsızlığı yapan K.D. isimli kadının Kayseri'de saklandığını belirledi. Şüpheli kadın, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, çelik kasa, 166 bin 30 TL, bin 199 Dolar, 2 bin 365 Euro, 20 Sterlin, 15 adet kolye, 9 adet yüzük, 4 adet küpe, 3 adet kolye ucu, 2 adet otomobil anahtarı ve 1 adet tablet ele geçirildi. Toplam 500 bin TL değerinde olan eşyalara el konuldu.