Son Dakika Haberleri: Çelik kasayı açmak için, çaldıkları parayla makine almışlar
Son Dakika Güncel Çelik kasayı açmak için, çaldıkları parayla makine almışlar

Çelik kasayı açmak için, çaldıkları parayla makine almışlar

8 saat önce

ISPARTA'da çelik kasa, para ve ziynet eşyası hırsızlığı yapan 5 şüpheli, çaldıkları parayla kasayı açabilmek için kaynak ve spiral makinesi satın aldı.

Çelik kasayı açmak için, çaldıkları parayla makine almışlar, System.String[]

ISPARTA'da çelik kasa, para ve ziynet eşyası hırsızlığı yapan 5 şüpheli, çaldıkları parayla kasayı açabilmek için kaynak ve spiral makinesi satın aldı. 104 bin lira nakit paranın yanı sıra ziynet eşyaları da ele geçirilen operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine 3 Kasım Pazar günü merkeze bağlı Sav Beldesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada çelik kasa ele geçiren ekipler soruşturmayı genişletti. Olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına alan polis, şüphelilerin çelik kasa ve bir miktar parayla ziynet eşyalarını bir evden çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin çaldıkları parayla, kasayı açmak için kaynak ve spiral makinesi satın aldığı da ortaya çıktı.Şüphelilerin üzerinde ve ikametteki aramalarda toplam 104 bin lira nakit ile maddi değeri henüz açıklanmayan ziynet eşyaları ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.


Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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