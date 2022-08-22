Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar

22.08.2022 15:38

Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar Antalya'da çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı Şüphelilerden 'kuçşu' lakaplı olanın, 2 ay önce cezaevinden çıkıp çevresine 'Kuçşu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya...

Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar

Antalya'da çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık ziynet eşyası çalan 5 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden 'kuçşu' lakaplı olanın, 2 ay önce cezaevinden çıkıp çevresine 'Kuçşu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı

Zanlılardan biri, çekim yapan gazetecilere küfürler savurdu

ANTALYA - Antalya'da bir eve girip içerisinde 800 bini nakit para 4 milyonluk ziynet eşyası bulunan çelik kasayı patlatan hırsızlık şüphelisi 5 kişi, polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalandı. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı olanın, 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı.

Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.E. isimli vatandaş evde olmadığı sırada içerisinde 800 bini nakit para olmak üzere 4 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G, V.K, G.D, F.U ve E.A olduğunu tespit etti. Şüphelilerden bazılarının Mersin ve Adana'da olduğunu da belirleyen ekipler, geniş çaplı operasyon başlattı. Adana ve Mersin'deki polis ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden E. G. Mersin'de, diğerleri ise Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden pompalı tüfek ve tabanca ele geçirilirken, ziynet eşyalarından bir kısmı Adana'da bulunup muhafaza altına alındı.

"Kuşçu kafesten çıktı"

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E. G'nin yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı ortaya çıktı.

Gazetecilere saldırmaya çalıştı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden yine kuşçu lakaplı E. G., görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Kuşçu, iki kolundan tutan polis memurlarına karşın, ayaklarıyla tekme atmaya çalıştı, bu esnada da ayağından terliklerini etrafa savurdu. Yalın ayak ekip otosuna götürülen E. G.'ye bir polis memuru terliğini götürerek, 'bu kimin' diye sordu. E. G.'den 'benim' cevabını alan polis memuru, 'al' diyerek ekip otosu içerisine attı. Öfkeli E. G., polis memurunun bu davranışına da tepki gösterdi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Antalya, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelik kasayı patlatıp 4 milyon liralık vurgun yaptılar - Son Dakika
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