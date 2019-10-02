Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline...
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Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:30 Kaynak: AA
Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır."
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