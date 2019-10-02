Son Dakika Haberleri: Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline...
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Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline...

56 dakika önce

Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor.

Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline..., System.String[]

Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır."

Suudi Arabistan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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