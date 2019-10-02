Çelik: (Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı) "Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye...
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Çelik: (Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı) "Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü"
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:26 Kaynak: AA
Çelik: (Kaşıkçı cinayetinin 1. yılı) "Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü"
Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde dikkat çeken Sadullah Ergin detayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok