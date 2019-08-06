Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş.
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Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş.

1 saat önce

Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş.

Çelik:
Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış."
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:55 Kaynak: AA
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