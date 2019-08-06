Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş.
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Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş.
Çelik: "(Kaz dağlarında altın arama) İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış." Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:55 Kaynak: AA
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