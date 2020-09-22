Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz" - Son Dakika

Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Sözcü Çelik: "( Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Çelik: (Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz

Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Keçiören, Saldırı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çelik: '(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

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