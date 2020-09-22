Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Sözcü Çelik: "( Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:31 - Kaynak: AA
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